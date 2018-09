Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Parte dall'Alcatraz col Emo Tour, perché qui è la capitale della musica italiana. E perché qui il rap nazionale ha le sue radici più salde. Ma Gionny Scandal (27 anni, Matera, vero nome Gionata Ruggieri) non ama definirsi semplicemente rapper: «Non amo l'omologazione», spiega.Qual è dunque il suo genere musicale?«Io faccio Emo. Che significa saper guardare nelle cose belle e brutte della vita, e cantarle entrambe. Senza rabbia».Anche se la sua biografia un po' di rabbia la giustificherebbe.«Sono rimasto orfano da giovane, i miei genitori biologici mi hanno abbandonato, quelli adottivi sono morti. Sono cresciuto con la nonna, e ho scoperto di avere un fratello biologico. Ma non so dove sia».Come porterà sul palco i suoi brani?«Avrò una band coi fiocchi. La scaletta sarà per lo più incentrata sui brani dell'ultimo album Emo, ma non dimenticherò Buongiorno', che mi ha dato il disco di platino».Da dove nasce il nome Gionny Scandal?«La verità? Suonava bene, rimaneva in testa. E siccome sono partito dalla rete...». (F.Gat.)riproduzione riservata ®