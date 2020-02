PAROLA DI MARCHESI

Fabrizio Ponciroli

Rino Marchesi, 82 anni, si è seduto sia sulla panchina dell'Inter (1982/83) sia su quella della Juventus (1986/88). A poche ore dalla super sfida Juventus-Inter, gara scudetto, si è soffermato su tanti temi caldi del match e del campionato.

Marchesi, che ne pensa del ko della Juventus a Lione?

«Sicuramente ha avuto dei problemi ma il passaggio del turno è tranquillamente alla sua portata. Ha concesso il primo tempo, poi però ha dominato la gara. Per sua sfortuna, non ha trovato il gol ma è tutto rimediabile al ritorno».

Molti stanno criticando Sarri.

«Se avesse conquistato qualche vittoria in maniera più brillante, probabilmente non si parlerebbe di lui in chiave negativa. Credo che abbia le qualità per uscire da questo momento delicato».

Intanto è chiamato a fare bene con l'Inter.

«Credo sia una partita importante ma non decisiva. Comunque, ritengo che la Juventus, quest'anno, punti molto sulla Champions League e magari qualcosa potrebbe anche lasciare in campionato».

Che idea si è fatto dell'Inter di Conte?

«Bisogna fare i complimenti a Conte. Sta facendo bene e, soprattutto, ha l'appoggio incondizionato della società che mi pare lo abbia accontentato in tutti i modi possibili. Gli hanno preso i giocatori che voleva e questo aiuta molto».

E' arrivato anche un certo Eriksen. Parliamo di un top player?

«Ha tutte le caratteristiche del giocatore di qualità ma bisogna vedere come saprà rendere nel campionato italiano dove è tutto diverso».

C'è anche una bellissima Lazio, una sorpresa?

«Direi una sorpresa parziale. Sono cinque anni che giocano insieme e i risultati si vedono. Giocano bene e sanno finalizzare la grande mole di gioco che propongono, anche perché hanno tantissima qualità in attacco».

Vale lo stesso discorso per l'Atalanta?

«Ha dei giocatori trascurati dai media che stanno facendo benissimo. Penso, ad esempio, a Ilicic e Gosens. L'Atalanta è una squadra bella e divertente da vedere. Poi, onestamente, stanno facendo qualcosa di eccezionale in Champions League».

Lei ha allenato Maradona a Napoli. Al San Paolo ci ha appena giocato Messi.

«E' stato strano vedere Messi al San Paolo, il feudo di Diego. Leo con la carriera che ha fatto, si è avvicinato molto a Maradona».

