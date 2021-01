Parola di Burgnich: «Se Conte batte Pirlo allora è da scudetto»

Fabrizio Ponciroli

Tarcisio Burgnich è un mito del calcio italiano. Classe 1939, l'ex difensore ha vinto tutto a livello di club e pure il titolo di Campione d'Europa nel 1968 con l'Italia. Nella sua lunga e brillante carriera, ha indossato le casacche di Juventus (1960/61) e soprattutto Inter (dal 1962 al 1974). Un ex con voce in capitolo.

Inter-Juventus è una partita scudetto?

«Direi di sì. Se l'Inter dovesse vincere, vincerà lo scudetto. La Juventus ha dimostrato di stare bene, quindi se l'Inter la mette sotto, poi diventa la favorita numero uno per arrivare fino in fondo da prima della classe».

Si aspettava un Lukaku così devastante?

«Romelu è un ragazzo di quelli svegli. Gli piace prendersi le responsabilità, non sta zitto, si fa sentire. Sa come fare la differenza».

Conte è sempre un martello o è cambiato?

«Non mi sembra che sia cambiato o, come dice qualcuno, sia più tranquillo. Ha il suo carattere e non lo cambierà più. Ormai ha anche una certa età E' fatto così, è vivace. Ma è anche davvero molto bravo. Sa far crescere i giocatori e sa creare il gruppo».

Dall'altra parte chi sarà il pericolo numero uno?

«Non ho dubbi: Cristiano Ronaldo. Il portoghese può cambiare il corso di una partita in un secondo. E' ancora lui il trascinatore della Juventus e lo sta dimostrando partita dopo partita, a suon di gol. E' lui quello da guardare con maggiore attenzione».

Intanto il Milan è ancora in testa alla classifica. Se l'aspettava questo exploit rossonero?

«No, sono sincero ma a questo punto credo che possa anche pensare di lottare per lo scudetto. Ci credono molto».

Merito anche di Pioli?

«Indubbiamente sta facendo un ottimo lavoro. E pensare che doveva essere esonerato. A volte è anche questione di fortuna ma Pioli, è anche bravo».

