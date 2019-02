Parma, più croce che delizia per i nerazzurri: una sola vinta nelle ultime sei sfide

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - L'Inter torna al Tardini per affrontare il Parma a oltre 4 anni di distanza dall'ultima non felice esibizione, battuta 2-0 il 1° novembre 2014 (doppietta di De Ceglie) dalla squadra allenata da Roberto Donadoni e destinata a retrocedere e al fallimento al termine di quella stagione, non prima però di essersi tolta la soddisfazione di battere in casa anche futura prima Juve tricolore di Max Allegri.Pochi sorrisi per i nerazzurri in Emilia nel recente passato: una sola affermazione negli ultimi 6 incontri, ottenuta da Walter Mazzarri il 19 aprile 2014 grazie a due reti di Rolando e Guarin e a un rigore parato da Handanovic a Cassano. Per il resto un pari ed altri tre stop (consecutivi) tra l'aprile 2011 ed il novembre 2012.Il Tardini è però anche legato al ricordo del sofferto scudetto del 2008, l'ultimo dell'Inter di Roberto Mancini. Il 18 maggio l'Inter inizia con un punto di vantaggio sulla Roma, che all'intervallo è però prima grazie allo 0-1 parziale di Catania firmato da Vucinic, mentre i nerazzurri sono inchiodati sullo 0-0 a Parma. Al 51', dopo una lunga assenza, entra Zlatan Ibrahimovic, che sotto il diluvio realizza una gran doppietta e regala il 16° scudetto.