Parma. Ceravolo fuori dall'indagine e difende Calaiò: «Non ha colpe»

Massimo SartiMILANO «Ho ricevuto accuse che mi hanno infangato»: così, in una nota, Fabio Ceravolo, uscito dall'indagine sugli sms prima di Spezia-Parma. «Voglio esprimere vicinanza verso il club e verso Emanuele Calaiò. Sono sicuro che tutto si risolverà, e verrà dimostrato che questa società e questa tifoseria non possono perdere la Serie A per un pippein o un, scusate il termine, cazzein», ha aggiunto l'ex punta del Benevento, riferendosi ai testi dei whatsapp mandati allo spezzino De Col per i quali Calaiò andrà a processo sportivo per tentato illecito, con il Parma (che sarà deferito per responsabilità oggettiva) che spera di non perdere la promozione. «Ehi pippein non rompete il cazzein mi raccomando amico mio», «Dillo anche a Claudien» (Claudio Terzi) e «Sopratutto col rapporto che avete con me»: ecco i messaggi di Calaiò, corredati da emoticon con i cuoricini.Mercato. Napoli prova a stringere per il portiere del Psg Alphonse Areola, senza tralasciare la pista Alex Meret con l'Udinese. In B Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Verona.