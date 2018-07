«Parla italiano» e aggredisce un cingalese

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha minacciato con un taglirino e picchiato un 42enne originario dello Sri Lanka perché al telefonino parlava nella sua lingua. È accaduto martedì pomeriggio a Bruzzano, in via Martinazzoli. L'aggressore, 55 anni, è stato denunciato dai carabinieri.Lo straniero era impegnato in una conversazione telefonica nella propria lingua quando lo sconosciuto lo ha interrotto: «Devi parlare italiano». Subito dopo gli ha puntato contro un taglierino, ma è stato disarmato dal 42enne che nella colluttazione è scivolato. A quel punto l'aggressore gli è saltato addosso, lo ha pestato ed è scappato. Il cingalese ha chiamato i soccorsi: alla clinica Multimedica di Sesto San Giovanni gli hanno diagnosticato 40 giorni di prognosi. Intanto i carabinieri hanno individuato l'aggressore, che non ha fornito spiegazioni sul gesto.