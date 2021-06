PARIGI-MILANO ANDATA E RITORNO

Alessio Agnelli

Hakimi-Psg: in dirittura d'arrivo. Questione di ore o di pochi giorni al massimo, ma, entro il fine settimana, il trasferimento in uscita, che tutti i tifosi dell'Inter avrebbero volentieri evitato, potrebbe diventare realtà e fonte di guadagno per le casse di Suning, svuotate dal Covid. Dal Paris Saint Germain di Leonardo è, infatti, in arrivo un'offerta che potrebbe far saltare il banco e chiudere definitivamente ogni discorso (Chelsea sempre più defilato) per Achraf Hakimi, il grande sacrificato nerazzurro, pari a 70 milioni di euro cash, tra quota fissa e bonus, e vicinissima ai 75-80 di richiesta interista.

A recapitarla Alejandro Camaño, agente dell'esterno destro marocchino e fine tessitore della trattativa con il club di Nasser Al-Khelaïfi, il preferito dall'ex Real e Borussia Dortmund, anche in virtù di un'intesa di massima già raggiunta con Leonardo per stipendio (8 milioni netti l'anno, più 2 di bonus, contro i 5 percepiti all'Inter) e durata (quinquennale) del nuovo contratto coi transalpini.

Di sicuro, Marotta e Ausilio chiederanno qualcosa in più, magari alzando i ricchi bonus a corredo dell'affare, fino a quota 75, tutto incluso. Ma, a questo punto, semplici dettagli da limare rigorosamente entro domenica, anche per garantire all'Inter i tempi tecnici per l'inserimento della cessione di Hakimi nel bilancio da presentare il prossimo mercoledì.

Insomma, fretta di chiudere, da una parte e dall'altra. Con Marotta e Ausilio già focalizzati sul sostituto del turbo-marocchino. Prime scelte Denzel Dumfries e Emerson Royal, di proprietà PSV e Barça, sui 20 milioni cadauno.

In seconda linea Manuel Lazzari, fedelissimo di Inzaghi, anche se la Lazio chiede 26 milioni (22 di base fissa) per liberarlo. E a chiudere Davide Zappacosta (5 milioni), in uscita dal Chelsea. Come vice-Lukaku, invece, c'è l'autocandidatura di Andrea Petagna, proposto dall'agente Beppe Riso e al vaglio della società. Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Giugno 2021, 05:01

