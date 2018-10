Parco Lambro nuove aree per lo sport

Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il nuovo Parco Lambro sarà come lo hanno disegnato i cittadini del Municipio 3: il Comune ha dato il via libera al progetto di riqualificazione del parco urbano più grande della città, presentato dai residenti nell'ambito del bilancio partecipativo.Gli interventi, che si aggiungono al potenziamento dell'illuminazione in corso da parte di A2A, costeranno 650mila euro. Riguardano la riqualificazione e la realizzazione di nuove aree attrezzate in diverse aree del parco. Sono previsti due nuovi campi da basket e uno da beach volley, oltre al tracciamento di segnaletica orizzontale per l'individuazione dei percorsi atletici e per il running. Saranno inoltre posate 110 nuove alberature, tra cui ci saranno querce, frassini, cercis, alberi di tulipani, riqualificati alcuni percorsi in asfalto, sostituite alcune panchine e riqualificata l'area cani esistente. I lavori saranno realizzati nel 2019.