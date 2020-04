«Parchi aperti, ma serve buonsenso»

Da lunedì i parchi di Milano tornano ai milanesi. Tutti, dal centro alla periferia, che siano recintati o aperti. Ma per quanto resteranno aperti e fruibili per passeggiate o jogging, o decideranno i cittadini. O meglio: il comportamento dei cittadini.

Lo ha detto chiaro Sala nel suo videomessaggio alla città di ieri mattina: «Noi lunedì riapriamo, ma se con la riapertura dovessimo vedere elementi di rischio li richiuderemo subito». «Aprire però è giusto» dice, dopo aver digerito l'ultimo decreto in diretta tv con Conte che domenica sera disponeva la riapertura dei parchi affidando ai sindaci il ruolo di controllore. «Non è per niente semplice» era stato il commento a caldo del sindaco.

Da qui il messaggio ai milanesi, che affida a loro il successo dell'operazione: «Vi segnalo che a Milano abbiamo 25 milioni di metri quadrati di verde tra pubblico e privato, che vuol dire 18 metri quadrati di verde ciascuno. Li riapriamo e cerchiamo di vigilare che non ci siano assembramenti e che vengano utilizzati in modo corretto, ma sarebbe irrealistico promettere una vera vigilanza e che tutto sia assolutamente nel rispetto delle regole. Quindi mi appello al vostro buonsenso, alla vostra buona volontà».

Lunedì non riapriranno però a bici e pedoni le alzaie del Naviglio. Lo ha annunciato il consorzio Villoresi, che gestisce la rete che comprende Navigli, canale Villoresi e altri tratti. Ci sono troppi passaggi - spiegano dal consorzio - «che non consentono sempre il rispetto del divieto di assembramento e, spesso, neppure il mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone».

Neppure l'immenso polmone verde del Parco di Monza riaprirà lunedì. «È ancora troppo presto - ha dichiarato il sindaco di Monza Dario Allevi - meglio la via della prudenza».

