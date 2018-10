Paratici, caccia ai parametri 0 in pole Godin e Di Maria

Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Un paio di acquisti a parametro zero, da prenotare in questi mesi, e un po' di shopping in casa del Manchester United, dove la Juve flirta con l'ex Pogba e con quel Lukaku che ha lodato «il grande progetto bianconero». La Signora ha detto addio a Marotta ma lavora dunque ad altre operazioni a costo zero, la specialità dell'ormai ex ad juventino. Due dei tre profili più gettonati giocano nel Psg: il centrocampista Rabiot e l'esterno offensivo Di Maria. Il primo è corteggiato da diverso tempo, ma per portarlo a Torino il ds Paratici dovrà superare la concorrenza forte del Barcellona. E cioè del club che contende ai bianconeri anche il futuro di un altro centrocampista francese, Pogba, e quello del giovane difensore olandese De Ligt. C'è meno concorrenza intorno a Di Maria, altro vecchio pallino juventino in scadenza nel 2019. Il club di Agnelli, in questo caso, spera nel gioco di sponda dell'agente dell'argentino, quel Jorge Mendes che ha già portato all'ombra della Mole sia Cancelo che Cristiano Ronaldo. Il terzo profilo a costo zero, che a Torino non è passato di moda, è quello di Godin, il centrale uruguaiano dell'Atletico Madrid già corteggiato la scorsa estate.Tornando a CR7, ieri sui suoi cliccatissimi social il fuoriclasse portoghese ha pubblicato il filmato di due dei sette gol segnati da suo figlio Cristiano junior nel match vinto 19-2 dai Pulcini della Juve contro i malcapitati avversari dell'Atletico Orbassano. Il video (11 milioni di visualizzazioni alle 20 di ieri) è stato girato da due guardie del corpo: Cristiano e Georgina non c'erano, a differenza di Buffon e Ilaria D'Amico, al seguito di Louis Thomas, altro illustre primogenito.riproduzione riservata ®