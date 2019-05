Paquetà, la stangata: stagione già finita

MILANO - Campionato finito per Lucas Paquetà, per Lucas Biglia quasi. Ma le ragioni sono diverse. Il brasiliano paga carissima la manata di reazione sul braccio dell'arbitro Di Bello nel posticipo di lunedì sera a San Siro con il Bologna (vinto 2-1) Un gesto sbagliato, sanzionato di una giornata per la prima ammonizione (era diffidato), e di due giornate «per aver colpito con una manata leggera il braccio del direttore di gara proteso verso di lui, al fine di allontanarlo».

Poco servirà il ricorso se non quella di riconsegnare il giocatore a Gattuso all'ultima giornata, contro la Spal quando ormai i giochi per la Champions saranno praticamente chiusi.

Un'assenza pesante soprattutto in vista della prossima gara, quella di Firenze, contro Montella che con Ringhio ha un conto in sospeso, nonostante la classifica non abbia più un sigificato.

Per la gara del Franchi potrebbe esserci anche Calhanoglu uscito in lacrime a San Siro: la gamba gli fa meno male. Il suo recupero sarebbe fondamentale considerata le assenze annunciate. Gli esami a cui si è sottoposto Biglia hanno escluse fratture o lesioni, limitando la diagnosi a una contusione ossea e nuscolare nella porzione posteriore del bacino. Il centrocampista verrà valutato nei prossimi giorni. Ma per Firenze è praticamente out.(L.Ucc.)

