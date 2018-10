Paquetà, è stata versata la prima rata

Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Il Milan guarda avanti, al prossimo futuro, all'arrivo in rossonero di Lucas Paquetà dal Flamengo. Secondo Coluna do Flamengo il club di via Aldo Rossi avrebbe già versato 5 milioni di euro nelle casse della società di Rio de Janeiro. Gli altri 30 milioni verranno versati invece in tre rate a partire dal prossimo gennaio quando il talentino brasiliano sbarcherà a Milano per vestire la maglia del Diavolo. Un investimento non da poco voluto fortemente da Leonardo (e Kakà) al quale andranno poi aggiunti quasi 15 milioni di bonus (facilmente raggiungibili).«Non posso dire molto per questioni contrattuali, ma sono felice ed entusiasta». Queste le prime parole di Paquetà dedicate al Milan. Ma prima di arrivare in Italia, «vorrei vincere il campionato in Brasile».(L.Ucc.)