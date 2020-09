Luca Uccello

Questo Paquetà piace. Piace anche al Milan di Gazidis e a Stefano Pioli. Il brasiliano contro il Novara è stato il migliore in campo, il giocatore più reattivo, quello già con gamba e ora sembra anche con la testa giusta. Lucas è stato sicuramente la più grande delusione del Milan della scorsa stagione. Una delusione doppia perché anche il tecnico subentrato al disastroso Giampaolo non è riuscito a recuperarlo. Non ci è riuscito non solo per colpe sue. Il brasiliano ha fatto fatica a non giocare con continuità, a non sentire da subito la fiducia. Alla fine ha vinto la saudade. In due anni di Diavolo ha segnato solo una rete e realizzato tre assist. Una stagione disastrosa quella appena trascorsa, anche nella seconda parte quando invece il Milan sembrava trasformato, decisamente un'altra squadra. A gennaio aveva chiesto di andare via, Leonardo voleva portarlo via con sé a Parigi. Ma tra domanda e offerta non c'è mai stata l'intesa. E così Paquetà è rimasto triste al Milan, senza giocare se non qualche spezzone di gara, beccandosi più di un fischio fin quando è stato possibile giocare con il pubblico. Una situazione non facile che ha costretto gli uomini mercato rossoneri a prendere in considerazione la possibilità di cederlo, di provare a inserirlo in qualche trattativa. Quella che più piace e stuzzica non solo i tifosi è immaginare il brasiliano inserito nella trattativa per arrivare a Federico Chiesa. Paquetà piace, non è un segreto. Un giocatore che per questioni di bilancio il Milan non può valutare meno di 25 milioni di euro. Una cifra alta ma che potrebbe essere di parziale compenso per chiudere contro i 70 chiesti per il figlio d'arte. Affare difficile, molto, ma non del tutto chiuso. Chiesa ha già fatto sapere che non rinnoverà con la Fiorentina e questo aiuta Maldini. Di sicuro se Paquetà decidesse di metterci impegno e testa, il Milan potrebbe anche pensare di tenersi stretto il giocatore e provare a vincere con lui.

Intanto oggi firma e primo allenamento per Brahim Diaz che ha scelto il numero di maglia numero 21, quello lasciato libero da Ibrahimovic tornato al suo caro 11

