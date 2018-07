Papu Gomez, doppietta e contestazione

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Doppietta con contestazione per il Papu Gomez. È accaduto a Clusone, dove l'Atalanta (nella seconda amichevole in 24 ore), ha superato 6-1 gli svizzeri del Chiasso. Nonostante questo, dalle tribune, sono arrivate voci (isolate) di dissenso. «A quel signore che ha contestato il Papu dico che mai l'ho visto così determinato. E le voci di una sua partenza sono infondate», ha detto deciso Gasperini. Esordio in nerazzurro con gol per Duvan Zapata. «In avanti siamo in tanti», ha ribadito il mister della Dea (Petagna, infatti, potrebbe andare alla Spal), che ha ribadito le proprie preoccupazioni: «Non siamo pronti ad affrontare l'Europa League dai preliminari».In campo ieri anche il Bologna di Pippo Inzaghi (4-0 al La Fiorita, squadra di San Marino) e il Frosinone, che ha rifilato 24 reti alla Nazionale Terremotati guidata dal'ex sindaco-allenatore di Amatrice Sergio Pirozzi. Sfumato per i ciociari l'obiettivo Maxi Lopez: l'argentino ha firmato col Vasco De Gama, lasciando l'Italia dopo oltre 8 anni e mezzo.