Papalia, libertà finita: 2 anni di casa lavoro

Angela CalzoniDue anni di casa di lavoro al boss di Buccinasco Rocco Papalia, considerato uno dei più importanti capi della ndrangheta al Nord. Papalia, 67 anni, era stato scarcerato nel maggio del 2017 dopo aver scontato 26 anni di carcere e da allora era in libertà vigilata. Per il Tribunale di Sorveglianza di Milano, però, il boss è un delinquente abituale del quale «non è venuta meno la pericolosità, intesa come probabilità di reiterazione del reato», e dopo alcune violazioni del rigoroso regime a cui era sottoposto, merita la misura più restrittiva.Nell'udienza a porte chiuse davanti al giudice Ilaria Mauopil, il 5 luglio scorso, Papalia aveva protestato contro la richiesta del pm Adriana Blasco. «La casa di lavoro è un carcere aveva detto il boss - dico che la procura mi vuole morto, anzi la procura di Milano mi vuole morto». Abbastanza perché il magistrato chiedesse la trasmissione del verbale delle dichiarazioni rese al procuratore Francesco Greco per eventuali valutazioni.Il pm aveva anche depositato il file audio delle minacce rivolte dal boss a alcuni giornalisti che erano andati a casa sua in via Nearco a Buccinasco per cercare di intervistarlo. Papalia li aveva cacciati dicendo: «La ndrangheta siete voi». Non solo. Al boss erano contestate anche alcune discrepanze nella ricostruzione di due rapimenti dei quali era accusato e di due violazioni della libertà vigilata.Papalia aveva spiegato di aver reagito male con i giornalisti per la tensione accumulata da quando, una volta uscito dal carcere, era diventato oggetto della curiosità morbosa dei media. «Ho avuto una reazione sproporzionata» ha cercato di giustificarsi. Difeso dai legali Ambra Giovene e Annarita Franchi, Papalia aveva anche tentato di chiarire che lo scorso 25 aprile non si era presentato alle forze dell'ordine perché essendo festa pensava che «fosse domenica quel giorno e la domenica non devo firmare». Quando invece era stato trovato alla guida pur avendo la patente revocata ha detto di aver «fatto solo due chilometri per andare in farmacia, perché stavo male ed ero solo in casa». Giustificazioni che però non hanno convinto il giudice.riproduzione riservata ®