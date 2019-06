Paola Pastorini

Zen Circus, Alexia, il Banco del Mutuo Soccorso in libreria. Non manca la musica in questo weekend. Al Magnolia gli Zen Circus (foto) passano oggi con il Canta che ti passa tour. Al centro del concerto la festa per i loro 20 anni di sodalizio: «Siamo soddisfatti di tornale al Magnolia un posto di qualità e di tornare dal pubblico milanese ci ha sempre ripagato con un affetto incondizionato» (ore 21, 25 euro). Se la passione è dance oggi si può fare un salto a Desio per una serata con la cantante Alexia, che al Parco Tittoni porta la sua carrellata di successi internazionali e il nuovo singolo Come la vita in genere (ore 22, ingresso 7 euro).

Domenica faccia a faccia con il Banco del Mutuo Soccorso che alla Mondadori Duomo presenta il nuovo album Transiberiana (piazza Duomo ore 18.

Venerdì 14 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA