Voglia di cinema d'estate. Si moltiplicano a Milano le idee per il cinema all'aperto e le zone che le ospitano. Non più solo le classiche arene estive, ma anche il cinema sui tetti o i drive in nelle periferie.

Oggi parte Estate Tabacchi al museo del cinema Mic. In cartellone i migliori film della stagione, il cine-karaoke sotto le stelle e film cult in lingua originale in terrazza. Si inizia con l'anteprima nazionale del film d'animazione Ruben Brandt. Collector dell'ungherese Milorad Krstic, presentato al Locarno 2018. E poi ogni mercoledì il Cine-Karaoke in terrazza, per scatenarsi sulle note dei musical: cinque le pellicole proposte, da Jesus Christ Superstar a Mary Poppins, Grease, Dirty Dancing, Bohemian Rhapsody.

Domani tocca alle Vie del cinema, le anteprime da Cannes proposte nelle sale Anteo, Arcobaleno, Colosseo, Cinema Palestrina. Si comincia con The Dead Don't Die, lo zombie movie scritto e diretto da Jim Jarmusch e interpretato da un cast all star, da Bill Murray a Adam Driver, da Tilda Swinton a Selena Gomez. Vie del cinema seleziona i lungometraggi che hanno concorso per la Palma rigorosamente in versione originale sottotitolata. Dopo Jarmusch, la Palma d'Oro Parasite di Bong Joon-ho, il Premio per la Migliore Sceneggiatura Portrait de la jeune fille en feu di Céline Sciamma, il Premio della Giuria Les misérables di Ladj Ly, e via via tanti altri (info leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com).

Domani apre anche la sezione cinema dell'Estate dei chiostri, con Blackkkksman di Spike Lee, mentre prosegue il cartellone di luoghi insoliti del Cinema Bianchini: dai tetti della Galleria Emanuele al drive in dell'Idroscalo. E dal 14 giugno toccherà al drive in alla Bovisa, che fino ad Halloween promette di rievocare la magica atmosfera americana degli anni 50. Il cinema all'aperto, nell'area dell'ex Triennale Bovisa, in via Lambruschini, sarà fruibile sia in auto sia a piedi e ospiterà non solo film ma anche street food, eventi musicali pomeridiani e notturni, market, e giochi da Luna Park.

