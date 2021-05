Paola Pastorini

Voglia di bellezza dal vivo. E il Fai c'è, a garantire il respiro di arte, giardini, palazzi, dimore, passato e futuro.

Tornano nel fine settimana (15 e 16 maggio) le Giornate Fai di primavera. In tutta Italia, e anche a Milano e in Lombardia, porte aperte di beni culturali pubblici e privati in genere inaccessibili alla gente comune pronti a svelare il loro volto.

A Milano, fra i luoghi da scoprire e riscoprire, la chiesa di San Francesco al Fopponino, di Gio Ponti, inaugurata nel 1964. Il campus Bonardi del Politecnico, da un'idea di Renzo Piano, ripensato recentemente. Il quartiere Ortica, che si sviluppa nel XII e deve il suo nome alle molte piante infestanti; poi alla campagna si aggiungono le fabbriche Innocenti e Richard Ginori. E diventa il quartiere di Jannacci e di Gaber. Per questo ci sarà anche una visita alle opere di street art, ovvero i murales. E ancora il Parco delle Cave a ovest della città, che dà ossigeno a Baggio, Quarto Cagnino, Quinto Romano. E poi l'Arco della Pace, il teatro Parenti e il Piccolo Teatro. Fino alla Cascina Pozzobonelli e al Borgo di Chiaravalle. Già sold out molti siti fra Milano e il resto della Regione. Per esempio, prenotazioni finite per il Teatro alla Scala, il quartiere Maggiolina, il Castello di Binasco o la Villa Mapello Gromo di Bergamo. Ancora posti nei teatri, dal Teatro Sociale di Mantova, Teatro Sociale di Sondrio e il Teatro Martinetti di Garlasco (Pv), per citarne alcuni.

Le visite guidate come sempre sono a cura dei giovani volontari Fai. L'organizzazione rammenta che è necessario iscriversi almeno il giorno prima prenotandosi sul sito giornatefai.it. Il contributo minimo di adesione è di 3 euro.

