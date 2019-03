Paola Pastorini

Uno sguardo alla meravigliosa Omv Squadra Rialzo di Milano Centrale, dove i tecnici delle ferrovie facevano controlli e manutenzione ai treni. Tanto stupore per l'hub di Gucci, aperto nel 2014 recuperando in maniera totalmente eco l'ex fabbrica di aerei Caproni (1915). La suggestione della sede di Banca Generali di piazza Sant'Alessandro 4, gioiello architettonico del XIV secolo. E ancora la Residenza Vignale, costruita da un principe austriaco desideroso di vivere a Milano che ne affidò la progettazione al connazionale Adolf Loos.

Sono solo alcune idee di visita ai beni culturali e architettonici aperti domani e domenica per le giornate del Fai di primavera. Oltre mille beni in Italia, 171 in Lombardia, grazie all'impegno di oltre duemila volontari. Da segnalare anche l'apertura della Banca d'Italia di via Cordusio, dove si potranno ammirare in anteprima le banconote da 100 e 200 euro che entreranno in circolazione il 28 maggio.

In Lombardia, da non perdere a Melegnano il quattrocentesco castello mediceo, compresa l'ala est, non restaurata, di proprietà della città metropolitana. A Cremona sarà possibile entrare per la prima volta a Palazzo Raimondi, sede della fondazione Stauffer, che offre corsi gratuiti a giovani musicisti. E ancora a Milano l'ippodromo di San Siro, gioiellino liberty.

© RIPRODUZIONE RISERVATA