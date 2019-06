Paola Pastorini

Uno scatto lungo sette giorni e centocinquanta eventi. Al via da oggi e fino a domenica la Milano Photo Week e la sua invasione di fotografia: sono 150 le mostre e gli eventi che si svolgeranno fino a domenica, coordinate dal Comune con Artsfor.

La formula degli appuntamenti diffusi si ripete con successo. Gli incontri e le mostre non sono solo in centro ma anche in periferia e coinvolgono fotografi giovani e affermati. E, come sempre, sia spazi istituzionali come musei e gallerie sia laboratori, scuole, archivi. Al Museo di Storia Naturale si visita Capire il cambiamento climatico, mentre all'Osservatorio Prada sono ancora in cartellone i Surrogati, ovvero scatti che testimoniano rapporti d'amore ossessivo. Il duo Lelli e Masotti (Silvia Lelli e Roberto Masotti) è a Palazzo Reale con la loro testimonianza fotografica sulla musica dal vivo in giro per l'Italia. A Palazzo Morando prosegue l'omaggio a Bob Krieger e alle sue foto di moda; mentre al Museo Diocesano è di scena Magnum's first. La prima mostra di Magnum. Ai Frigoriferi Milanesi si può scoprire Georges Simenon fotografo (una vera chicca per i fan), mentre al Cinemino in una delle tre serate speciali in programma si può affrontare il rapporto fra fotografia e cinema.

Anche l'Anteo a Palazzo Reale proietta tre delle pellicole candidate all'Oscar per la fotografia. Appuntamenti per bambini, performance, laboratori ma anche feste (come il Realpolitik Masquerade Party a Base l'8 giugno) completano il palinsesto. Dal lato social, il profilo instagram della manifestazione mostra immagini anni 60 e 70 di Milano firmate da Gianni Berengo Gardin, accostate però a lavori di giovani fotografi che ritraggono gli stessi luoghi o affrontano gli stessi temi ma ai giorni nostri.

