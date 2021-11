Paola Pastorini

Una mostra interessante sia per la qualità dell'artista, sia per quella dell'allestimento.

È Domenico Gnoli alla Fondazione Prada, in cartellone fino al 27 febbraio: cento opere riunite, ovvero la metà dell'intera produzione dell'artista. Nato a Roma nel 1933 e morto a New York giovanissimo, nel 1970, Domenico Gnoli ha fatto in tempo a segnare con la sua ricerca l'arte contemporanea. Figlio e nipote di critici d'arte, si è diviso fra illustrazione e pittura, cui arriva solo in un secondo momento. A piano terra la sua produzione pittorica, dove emerge il gusto per il particolare che ne fa artista particolarissimo, troppo facilmente registrato sotto la voce Pop art, ma che lui stesso respinge. Trecce, capelli dalla scriminatura perfetta, bottoni, abiti, scarpe feticcio, letti, poltrone, tavoli, sono i protagonisti delle sue opere. Oggetti del quotidiano o particolari del corpo umano visti con la lente d'ingrandimento e raccontati con iperrealismo, fino a diventare quasi astratti, esplorati nella loro natura intima. Oggetti che rimandano a persone, sempre però escluse dai suoi lavori, tranne in pochissimi casi. Al secondo piano la produzione come illustratore, scenografo, costumista, con un tratto lontano da quello di pittore. Per chi non lo conosce, una scoperta da fare.

Fino al 27 febbraio. Largo Isarco, 2. Ore 10-19; chiuso mar. Biglietto 15 euro.



