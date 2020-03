Paola Pastorini

Una mappa della bellezza da contrapporre alla mappa del contagio: è la campagna Passione Italia del Touring Club Italiano, un invito a «viaggiare da casa», per scoprire e riscoprire ciò che ha da offrire il nostro Paese.

E per ricordare che in Italia c'è una bellezza che resiste da secoli ed è questa di cui bisogna parlare. Viaggiando con la mente, lasciandosi trasportare dal computer o dal proprio smartphone. «Ora che è difficile spostarsi e varcare confini, in cui si assiste a episodi di discriminazione geografica», spiega Franco Iseppi, presidente di Touring «è di vitale importanza, quasi un dovere morale per un'istituzione come la nostra, abbattere queste barriere e portare in viaggio le persone, anche solo virtualmente». La mappa della Bellezza parte dal sito del Touring dove si potrà accedere alla pagina dedicata www.touringclub.it/passioneitalia e dai profili ufficiali Facebook e Instagram. Qui i lettori verranno accompagnati alla scoperta virtuale di luoghi, paesaggi e itinerari, dalle città d'arte alle coste, dalla montagna ai borghi o ai cammini. La sfida che il Touring Club Italiano propone a tutti è quella di contribuire al racconto, con aneddoti e immagini e da condividere via social con gli hashtag #passioneitalia #mappadellabellezza.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA