Paola PastoriniUn tuffo di sei giorni nella moda. Arrivano le sfilate donna primavera estate e Milano diventa fashion. Ieri l'anticipo con Luisa Spagnoli e Raffaella Curiel che hanno aperto le danze delle passerelle e ai tanti appuntamenti tra glamour per pochi eletti o per tanti milanesi. Innanzitutto un boom di compleanni. Dai 90 anni di Luisa Spagnoli ai 65 di Missoni, dai 60 di Les Copains al mezzo secolo di Etro. Poi le passerelle, fino al 24 settembre sono previste 60 sfilate, 80 presentazioni e 44 eventi. Occhi puntati sul decollo di Armani che con la linea Emporio lei e lui sfila domani sera a Linate: è l'evento della setttimana.MODA E MUSICA Ma ci sono anche tante iniziative culturali e pop aperte a tutti (ressa permettendo). Oggi la rapper Nicki Minaj presenta la sua capsule collection con Diesel nello store di San Babila; mentre il re della trap Sfera Ebbasta lancia le T-shirt disegnate per Twinset. E Tanita Tikaram sarà a Labo.art. E sempre in tema pop music sabato per il Philosophy Day di Lorenzo Serafini ci sarà anche una performance (per pochi) di Amanda Lear, da Cracco in Galleria.GREEN CARPETS Veri gli Oscar verdi della moda sostenibile, saranno celebrati domenica alla Scala con star come Cate Blanchett oltre a stilisti e imprenditori legati al tema della sostenibilità.FASHION FILM FESTIVAL Cinque anni di vita meritano un premio. Così il Fashion Film Festival, concorso di corti a tema moda ideato e diretto da Constanza Cavalli Etro, si allunga a sei giorni: apre domani e dura fino al 25 settembre, affiancando la Settimana della moda. A sfidarsi 200 corti della selezione ufficiale da 50 Paesi, proiettati gratis all'Anteo: dagli emergenti ai filmati di Prada e Versace. Tra i giurati, la giornalista Piera Detassis, l'attrice Paz Vega, la top Bianca Balti e la regista Ana Lily Amirpour. Quindici i premi: dal miglior film alla musica, dallo styling al regista. Domani per l'inaugurazione sarà proiettato il documentario sulla vita Alexander McQueen (McQueen).MODA E CULTURA E poi le mostre: dalla fotografa Sarah Moon al Silos Armani e alla Galleria Sozzani fino alla mostra per i 50 anni di Etro al Mudec, passando per l'opening della mostra del marchio Fila in Triennale e Azzedine Alaia a Palazzo Clerici. Fino a Spike Lee ospite da Prada.riproduzione riservata ®