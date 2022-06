Paola Pastorini

Un ripasso di storia dell'arte greca e romana in 96 pezzi e cinque sezioni. Lo si compie visitando I marmi Torlonia. Collezionare capolavori allestita nelle Gallerie d'Italia, a cura di Salvatore Settis e Carlo Gasparri. La mostra è un tuffo nell'arte e soprattutto nel collezionismo del passato, visto che i marmi sono della famiglia romana Torlonia che ha messo insieme la più importante raccolta privata di antichità al mondo (i pezzi sono 620). Il Museo Torlonia fu inaugurato a Roma nel 1875 dal principe Alessandro, anche qui record di prima volta (le raccolte di antichità erano solo quelle dei Musei Vaticani). Oggi la collezione non ha ancora una casa definitiva: girerà diverse città anche all'estero, in attesa di una sistemazione degna. Il percorso di visita va a ritroso nella storia della raccolta, partendo dal Sarcofago Consolare della Via Ardeatina, fino a Leda e il cigno, tra capolavori e copie di capolavori. Busti, statue, sarcofagi, bassorilievi narrano il collezionismo di antichità dal XIX al XV secolo, svelando i gusti e le curiosità dei Torlonia, come il Caprone Giustiniani con la testa attribuita al Bernini o il Dace prigioniero trovato vicino a Roma o le collezioni acquistate via via nei decenni.

Fino al 18 settembre. Piazza Scala. Orari: 9.30-19.30; gio fino 22.30. Biglietti 10-8 euro



