Paola Pastorini

Un fine settimana senza un attimo di respiro. Milano ha un'anima sportiva e lo dimostra questo sabato e domenica. Si spazia dalla corsa alla bicicletta alle auto: il movimento è servito.

BICICLETTA

Si comincia pedalando. Con oltre 100 eventi, proposti da operatori, associazioni e aziende, arriva la seconda edizione di Milano Bike City, che da domani prosegue fino al prossimo fine settimana e che in parte coincide con la European Mobility Week (dal 16 al 22). Tra le iniziative la Bike-to-Work, per l'uso della bici negli spostamenti casa-lavoro, e alla Carfreeweek, che incentiva una settimana intera senza l'auto. E poi ci sono dimostrazioni (al Cargo), rassegne di cinema (al Cinemino), biciclettata (all'Idroscalo, alla Martesana e in venti parchi cittadini), le aste di bici recuperate. Domenica 22 il gran finale la terza edizione della Deejay 100, la mediofondo di 100 chilometri di Radio Deejay. Astenersi principianti. Tutta la programmazione sul sito milanobikecity.it

CORSA

Solidarietà e gambe d'acciaio per la IX edizione della Salomon Running di domenica. Corsa da 25 chilometri, da 15 chilometri, da 9,9 chilometri non competitiva e la nuova Salomon Running Milano Relay, una staffetta in team da 3 persone e massimo 300 squadre sul totale dei 25 chilometri. I percorsi sono diversi ma per tutti la sfida è scalare 600 gradini e 23 piani della Torre Allianz a City Life. I proventi della staffetta saranno devoluti alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e al progetto Case del Cuore promosso da Lilt Milano. Altri gradini altra sfida sempre domenica con la Vertical Run, ovvero la corsa in verticale anche qui pensata per uno scopo nobile: dire no alla violenza alle donne. Sono 39 piani (e 866 gradini) quelli di Palazzo Lombardia per andare a tagliare l'arrivo a 142 metri di altezza. Aperta a uomini e donne (ore 9-13). Più rilassante la Color Run che approda all'Ex Area Expo, sempre domenica. La sgambata di cinque chilometri contempla anche una festa di colori (lanciati addosso), Appuntamento alle 16, ma la festa è dal mattino alla sera.

AUTOMOBILI

Se invece di essere protagonisti si preferisce essere ammiratori ecco lo Street Show Quattroruote: un miglio di passione in corso Buenos Aires. Domenica 180 veicoli in bella mostra dalle 9 alle 21, nella via chiusa al traffico. L'evento è dedicato appassionati di supercar, auto da corsa, vetture pronte per essere acquistate, spettacoli per grandi e piccini e l'Alfa Romeo Tonale.

Venerdì 13 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA