Paola PastoriniUn extraterrestre in Italia. Era il 23 maggio 1968 quando Jimi Hendrix sbarcava a Malpensa per un mini tour (l'unico nel Belpaese) che comprendeva Milano, Roma e Bologna.La sua musica era per gli italiani qualcosa di stupefacente e inarrivabile. Proprio a Milano, Jimi e la sua band si esibirono in un concerto al Piper Club, dove ora c'è l'Old Fashion. Ecco perché uno spazio come la Triennale è adatto ad accogliere questa piccola ma raffinata esposizione, che riunisce i cimeli di un appassionato collezionista come Roberto Crema. Foto inedite, una selezione di articoli e riviste originali, biglietti e altri memorabilia, accompagnati da contributi che fanno emergere il contesto musicale dell'epoca. E che sono anche riuniti nel libro di Enzo Gentile Hendrix 68. The Italian Experience (Jaka Book, prefazione di Carlo Verdone), curatore con Crema della mostra. È bene sottolineare che non esistono registrazioni audio e video ufficiali del tour: sembra incredibile, ma gli unici reperti sono i ricordi di chi c'era, come Fabio Treves, Ricky Gianco, Maurizio Vandelli, Alberto Radius e molti altri.E per restare nel mood Jimi, il 23 maggio serata tributo con Stan Skibby ed Eugenio Finardi all'Old Fashion, dove, appunto, Hendrix suonò. E tutto torna.riproduzione riservata ®