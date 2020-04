Paola Pastorini

Tutti in chiesa separatamente. E con la mascherina. La domenica delle palme, che dà inizio alla settimana santa, è stata celebrata con una messa in un Duomo deserto, officiata dal vescovo Mario Delpini. Presenti solo le massime autorità locali: il sindaco di Milano Giuseppe Sala in fascia tricolore, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il prefetto di Milano Renato Saccone. Ognuno seduto su un banco diverso per rispettare la giusta distanza di sicurezza. Ed è l'immagine emblematica di questa Pasqua al tempo del virus. Fontana, Sala e Saccone sono stati invitati in rappresentanza di tutta la popolazione di Milano per una celebrazione che tradizionalmente porta in cattedrale migliaia di fedeli.

«Pasqua ci regali una vita nuova» è stata l'esortazione finale dell'arcivescovo Delpini. «Siamo alleati in questo momento di emergenza, in questo desiderio di speranza», ha spiegato nella omelia. Secondo l'arcivescovo, «siamo insieme nell'offrire forme di solidarietà alla popolazione» non solo la Chiesa Cattolica e i cristiani ma anche anche «la comunità ebraica e tutte le altre comunità religiose» per alimentare la «spiritualità che è necessario come lo sono i gesti concreti delle cure per i malati, la pietà per i morti e la solidarietà per i bisognosi». E ha anche invitato i fedeli a seguire le celebrazioni della Pasqua attraverso le trasmissioni televisive: «Non è come partecipare però bisogna che almeno in casa ci sia un clima di raccoglimento che predisponga a partecipare almeno con lo spirito e con l'attenzione. È stato raccomandato di vivere anche dei momenti di preghiera in famiglia, nella chiesa domestica, e quindi invito anche a creare queste occasioni». Il vescovo dopo la celebrazione ha regalato a sindaco, presidente e prefetto una colomba, simbolico dono a tutta la città di Milano.

