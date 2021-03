Paola Pastorini

Teatro alla Scala senza pace. Un focolaio di Covid si è sviluppato nel corpo di ballo, con 35 danzatori e tre membri della direzione debolmente positivi. E poi altri tre casi nella compagnia di canto del Dittico di lavori di Kurt Weill, direttore Chailly (di cui era prevista la diretta in streaming Rai il 18 marzo); e ancora nel settore parrucco e alla sede dell'Ansaldo. In tutto cinquanta persone positive alla variante inglese del coronavirus.

Non si tratta del primo focolaio alla Scala. A novembre era toccato ai coristi, una cinquantina, e per questo era stata annullata la Lucia di Lammermoor. Le attività del ballo erano già state sospese il 26 febbraio, dopo la scoperta di una ballerina debolmente positiva. Il maestro Riccardo Chailly, era impegnato nelle prove del Dittico nei padiglioni ex Ansaldo, ma non era ancora entrato in contatto con l'orchestra. Al momento, le attività del teatro sono sospese per quindici giorni. Unica eccezione il concerto sinfonico dello Stabat Mater di Rossini in diretta streaming Rai di oggi, con il maestro Myung-Whun Chung, è confermato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Marzo 2021, 05:01

