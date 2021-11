Paola Pastorini

Sos Braidense. «Siamo passati da 145 dipendenti di cui 33 bibliotecari nel 2005 a 33 nel 2021, di cui due soli bibliotecari. E l'anno prossimo ne resterà uno. Non si può andare avanti così». È l'allarme lanciato da James Bradburne, direttore della Braidense e di Brera che, presentando il calendario di mostre, non ha rinunciato a un preambolo di preoccupazione. Un problema nazionale: «Tutte le biblioteche in questo Paese sono minacciate di chiusura, dal 2016 i finanziamenti dello Stato si sono azzerati». La soluzione? «Lasciare le assunzioni all'autonomia delle biblioteche, con concorsi locali». Un progetto che «non si fa in un anno ma in 10». Perché «non ci servono funzionari piovuti dal cielo che non conoscono i libri delle nostre biblioteche». Il ministro della Cultura Dario Franceschini lo sa? «È consapevole di questo problema, ma non è sulla sua agenda né su quella di Brunetta. Grazie al turismo posso mettere pressione sulla Pinacoteca, ma purtroppo le biblioteche in questo Paese non sono considerate meritevoli di sostegno: ci sarebbe bisogno di una figura come Umberto Eco per dire che non possiamo abbandonare il libro e la lettura».

Intanto, ha presentato il programma della stagione. Partendo dall'annuncio che la Braidense sta allestendo uno studiolo Umberto Eco, di fianco a quello del Manzoni, che da maggio accoglierà i 1200 libri antichi donati dallo scrittore. E poi ci sono le mostre, i concerti, gli incontri, come quelli di Bookcity. Tra le mostre, il 25 novembre Emilio Isgrò donerà alla Biblioteca l'opera Cinque maggio cancellato a chiudere le celebrazioni per Napoleone. Dal 4 maggio la rassegna su Umberto Eco L'idea della Biblioteca. Dal 22 settembre Steinberg da vicino. E un forum nazionale sulle biblioteche lanciato dall'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi proprio ieri: «È fondamentale fare rete, costruire rete. Voglio lavorare da subito per portare a Milano una riflessione sul valore civico delle biblioteche anche con colleghi dall'estero».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 05:01

