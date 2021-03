Paola Pastorini

Si era presentata il 18 febbraio all'ospedale Fatebenefratelli di Milano di buon mattino per farsi inculare la prima dose di vaccino anti Covid. Liliana Segre, senatrice a vita, 90 anni, sopravvissuta ai campi di concentramento, è stata uno dei testimonial della campagna vaccinale lombarda, che esordiva proprio quel giorno con gli over 80. Con lei altre personalità eccellenti come Carla Fracci e Rosita Missoni. Segre fu accolta dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dall'assessora al Welfare Letizia Moratti e salutata con affetto da tutto il personale sanitario.

A tanto calore dal vivo è corrisposto puro odio sui social. Fin dal pomeriggio, quando il presidente lombardo Fontana ringraziò la senatrice pubblicando la sua foto mentre riceveva il vaccino con un post sul web, si scatenò il cosiddetto popolo del web. Insulti, ironie, maledizioni, odio razziale antisemita.

Ieri due leoni da tastiera hanno nome e cognome. Infatti la polizia postale e gli uomini della Digos hanno effettuato perquisizioni e sequestri nei confronti di due persone, un pensionato della provincia di Cagliari e un 40enne del Viterbese. Titolare dell'inchiesta il magistrato responsabile dell'antiterrorismo di Milano, Alberto Nobili, che indaga per le minacce aggravate dall'odio razziale rivolte on line contro Segre. Si tratta di G.G.T., 75 anni ex operaio ora residente a Porto Scuso nel Cagliaritano ed di G.T. di 40 anni, panettiere, residente a Valentano, provincia di Viterbo. Gli inquirenti hanno perquisito le case dei due indagati e ispezionato i loro computer, cellulari e altri sistemi informatici. Entrambi, con simpatie di destra (il pensionato con foto di Hitler e Mussolini sul cellulare) ma non legati a gruppi strutturati, hanno ammesso di essere stati gli autori di alcuni di quei messaggi di odio. Davanti agli agenti l'anziano si è giustificato dicendo che era libertà di espressione mentre il secondo ha chiesto scusa. L'indagine non riguarda le mail ingiuriose trattandosi di fatti che non costituiscono più reato, ma l'odio razziale. Ci sono anche un paio di persone indagate per diffamazione e altre sono in via di identificazione, come il profilo di una avvocata.

Non è la prima volta che Liliana Segre subisce le ingiurie e l'odio razziale, tanto che dal 2019 si muove sotto scorta proprio a causa delle minacce di morte ricevute in Rete per la sua attività di testimone della Shoa.

