Paola Pastorini

Sergio Leone e Stanley Kubrick: due giganti del cinema di cui ricorrono rispettivamente i trent'anni e i venti dalla scomparsa. Entrambi vengono ricordati con due rassegne allo Spazio Oberdan in cartellone in questi giorni.

Stanley Kubrick è il regista americano (naturalizzato britannico, 1928-1999), in grado di passare dal gangster movie come Rapina a mano armata alla fantascienza di 2001 Odissea nello spazio e Arancia meccanica, dall'horror di Shining al genere erotico-psicologico di Eyes Wide Shut. Kubrick ha costruito mondi e situazioni psicologiche di riferimento per la società contemporanea. La rassegna, in corso fino 4 maggio, mette in fila i suoi capolavori.

È quanto accade anche per Sergio Leone (1929-1989), maestro del genere western, cui ha ridato dignità autorale (lanciando Clint Eastwood come divo e scegliendolo come suo attore feticcio), ma anche di affreschi visionari di malavita, emigrazione e amicizia come in C'era una volta in America. La rassegna dedicata a Leone termina il 3 maggio.

