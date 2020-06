Paola Pastorini

Sergio Escobar gioca d'anticipo e lascia la guida del Piccolo Teatro il 31 luglio. Dopo 22 anni come direttore del teatro fondato da Giorgio Strehler e Paolo Grassi nel 1947, Escobar dapprima aveva dato la disponibilità a restare fino a novembre, poi si era parlato di settembre. Invece ieri, in una lettera al ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, l'annuncio a sorpresa delle «dimissioni il 31 luglio», anche se il direttore ha peraltro dato la propria «piena, leale e volontaria disponibilità per garantire il miglior passaggio di consegne».

Escobar aveva preso le redini del teatro alla morte del fondatore, Giorgio Strehler. Il ministro Dario Franceschini e il sindaco Giuseppe Sala hanno pubblicamente ringraziato il direttore per l'impegno a mantenere il Piccolo un «teatro d'arte per tutti». L'addio anticipato accelera così la caccia al successore. Oggi il cda, già in programma, avrebbe dovuto decidere la definizione delle modalità di scelta: è possibile che a questo punto si vada verso la chiamata diretta o comunque si decida per una procedura semplificata.

I nomi che circolano sono quelli di Carmelo Rifici, attuale direttore della scuola del Piccolo e direttore artistico di Luganoinscena; di Filippo Fonsatti, direttore del teatro Stabile di Torino (che era in lizza anche per la Scala); Umberto Angelini, curatore artistico del teatro dell'Arte; e Antonio Calbi, ex direttore del settore Spettacolo del Comune e ora sovrintendente dell'Inda di Siracusa.

Sembra invece improbabile l'ipotesi di nominare alla guida del Piccolo registi come Mario Martone o Damiano Michieletto.

