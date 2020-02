Paola Pastorini

«Senza Verdi non esisterebbe la Scala, l'opera, anzi gli italiani che lui ha unito con i suoi canti». Parola del maestro Nicola Luisotti, che dirige da stasera Il Trovatore. L'opera dopo il Festival di Salisburgo nel 2014, debutta alla Scala nell'allestimento del regista Alvis Hermans e riporta sul palco del Piermarini il soprano Liudmyla Monastyrska. «Il Trovatore è attuale per quel che racconta, una vicenda di indipendenza, la lotta di classe. La gitana Azucena è una migrante: la storia ci insegna che l'integrazione è importante per evitare roghi di ieri o citofoni oggi», sottolinea Luisotti.

Il regista Hermans ripropone lo spettacolo ambientato in un museo. «Dovevo dare un senso a tre livelli contemporanei diversi: la storia ambientata nel 1400, la musica dell'800 e il pubblico attuale. Il museo rappresenta un ponte tra queste tre epoche». Viole Umana è Azucena (foto), Francesco Meli sarà Manrico, Massimo Cavalletti il conte di Luna.

Dal 6 al 29 febbraio. Piazza Scala. Orari diversi. Biglietti 250-15 euro.

