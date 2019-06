Paola Pastorini

Quest'estate tutti in cascina. Torna il Lungomare di Milano, il palinesto di eventi che si tiene alla cascina Mare culturale urbano in fondo a via Novara.

Il calendario miscela con sapienza pop, jazz, artisti emergenti, feste, laboratori per bambini, cabaret. «Saremo un presidio di accoglienza per la periferia e per Milano: sdraio, ghiaia, luci, sapori e odori accompagneranno l'estate dei milanesi in un luogo dove stare bene a ogni età», ha spiegato il direttore artistico Andrea Capaldi. Ci sono gli spettacoli di cabaret, per esempio. Da Debora Villa a Lucia Vasini arrivando fino a Folco Orselli e al gran finale con Cochi Ponzoni, a settembre. Al martedì arriva Ghe pensi Mi al mare, appuntamento con la stand up comedy milanese e l'improvvisazione teatrale. Sul fronte musica il mix è altrettanto calibrato. Ogni mercoledì ci si sposta a Cernusco sul Naviglio per la rassegna Big Up dedicata ai talenti emergenti; i rapper Gio Montana e Mosè Cov si alternano a Edoardo Vianello e alla sua Abbronzatissimi Big Band per la Festa d'estate del 21 giugno (con anche dj set di Luca Gennaro, artisti di strada, aperitivo diffuso e spettacoli).

Per il cinema all'aperto c'è la cuffia: nell'arena i migliori film usciti in sala a cura di Arianteo. Non mancano cibo e rinfreschi. Sempre aperti il bar e il ristorante pizzeria, gustosissima la festa delle birrette (dal 14 al 16 giugno con Mai una gioia edition e il consorzio birrifici lombardi) che si ripete lungo tutta l'estate. E per i bambini lunapark, laboratori. Per tutti: divertimento.

Mercoledì 12 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA