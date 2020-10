Paola Pastorini

Prima, donna. La prima a fare foto industriali che immortalano colate di cemento e metallurgia pesante; prima donna a lavorare a Life; a entrare nell'Unione Sovietica di Stalin; a ritrarre Ghandi e a fare reportage sull'aparttheid in Sud Africa.

Prima, donna è il titolo della interessante retrospettiva che Palazzo Reale sta dedicando a Margaret Bourke-White, americana di New York e pioniera del fotogiornalismo. Accanto alle sue fotografie, anche una serie di documenti, video, per raccontare insieme la personalità di un'importante fotografa, una grande donna, la sua visione e la sua vita controcorrente. Oltre 100 le immagini, provenienti dall'archivio Life di New York e divise in 11 temi - da L'incanto delle acciaierie a Life, fino a L'India, e La mia misteriosa malattia. Quest'ultima è la sezione dedicata al morbo di Parkinson che colpì la fotografa e di cui morì, pur sottoponendosi con coraggio a cure e operazioni di avanguardia, nel 1971, a soli 67 anni.

Fino al 14 febbraio. Piazza Duomo. Biglietti 14-6 euro. Per orari e informazioni sulle misure anti Covid andare sul sito www.palazzorealemilano.it.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Ottobre 2020, 05:01

