Paola Pastorini

Poldi Pezzoli, Gallerie d'Italia, i beni del Fai. Lentamente l'arte riprende possesso di Milano. Ha riaperto il museo Poldi Pezzoli, con una mostra dedicata al restauro di uno dei suoi capolavori, la Madonna con il Bambino di Andrea Mantegna (foto), aperta lo scorso 15 ottobre e chiusa il 5 novembre. La riapertura - spiegano dall'istituzione culturale - vuole anche essere un test per valutare la voglia delle persone a tornare nei musei. Anche il Poldi Pezzoli stigmatizza le visite aperte solo nei feriali: «Sabato e domenica aperti sono fondamentali non solo in termini di sostenibilità economica, ma soprattutto per permettere a chi lavora di poter godere del museo durante il fine settimana». Gli orari sono dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Sipario rialzato su un altro importante spazio privato: le Gallerie d'Italia che ospitano la bellissima mostra dedicata al Tiepolo.

Porte aperte ai beni del Fai milanesi e lombardi. Villa Necchi Campiglio di via Mozart con il suo ristorante, Palazzina Appiani all'Arena Civica e, a Varese, a Villa Panza, anche lei con ristorante nel parco. Anche per il Fai la riapertura solo infrasettimanale è «una disposizione poco comprensibile se non inopportuna». Quindi si tira la cinghia: negli spazi la temperatura sarà al massimo di 17 gradi e «laddove le condizioni meteo lo consentano» con la sola luce naturale. A Villa Panza a Varese sarà visitabile la nuova stanza dedicata a Giuseppe Panza di Biumo e nella Scuderia Grande saranno esposti, dopo 15 anni di assenza, i monumentali Five Stable Paintings, opera site specific di Phil Sims.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA