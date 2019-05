Paola Pastorini

Pionieri e archistar insieme per leggere il presente e il futuro delle città, magari a bordo di uno scooter.

È l'edizione 2019 di Milano Arch Week, da domani a domenica, titolo Antropocene e Architettura. La settimana, organizzata da Triennale e Politecnico, con la collaborazione del Comune e la direzione artistica di Stefano Boeri, non può che essere in dialogo con i temi della XXII Triennale di Milano: e quindi sul tavolo ci saranno sostenibilità ambientale, lo sviluppo tecnologico, le migrazioni, messi in relazione con lo spazio urbano. E poi le grandi archistar. Come i due vincitori del Premio Pritzker Rem Koolhaas (foto) e Shigeru Ban, oltre a Mario Botta, Ma Yansong, Vittorio Gregotti e Kunlè Adeyemi. Arch Week è anche ovviamente itinerari in giro per Milano e tornano gli ArchiScoot, itinerari in sella a uno scooter (offerto gratuitamente da CityScoot), con i temi proposti da Stefano Boeri. C'è l'itinerario Marmi Milanesi alla scoperta delle architetture in marmo, con un pit stop speciale alle Gallerie d'Italia (sabato 25 maggio ore 9.30, partenza da Triennale). E poi l'itinerario Regeneration & the City, un tour tra i progetti di rigenerazione urbana: San Siro, Dergano, Quarto Oggiaro, con MyPlaygreen Timberland (domenica 26 maggio ore 9.30, partenza da Triennale). Domenica 26 maggio dalle 16 Gabi Scardi guida al Parco delle Culture. E per tutta la settimana si può visitare la Torre Branca. Non solo. Ci sono iniziative per bambini, visite a case museo, la collaborazione con Fondazione Feltrinelli che offre un calendario dal titolo About a City con relatori come lo storico dell'arte Salvatore Settis o il geografo Ash Amin, o lo scrittore Suketu Mehta. Fino ai momenti dance. Si comincia giovedì con il dj set dell'architetto Cino Zucchi.

Lunedì 20 Maggio 2019

