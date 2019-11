Paola Pastorini

Piazza Fontana e i Rolling Stones, la metropolitana rossa e i Beatles, le sfilate di moda e il boom economico, i grattacieli e i quartieri popolari.

Milano si racconta attraverso una mostra fotografica in bianco e nero dedicata al suo periodo più propulsivo e fecondo. È Milano anni 60. Storia di un decennio irripetibile, che si apre oggi a Palazzo Morando. Formidabili quegli anni 60 raccontati non solo attraverso le foto ma anche nei manifesti, riviste, arredi, per ripercorrere la stagione del fiorire della metropoli fino a lambire le ombre del terrorismo. Curata da Stefano Galli, realizzata con il contributo di Regione, Comune e Questura, l'esposizione, divisa in sei sezioni, racconta la nuova Milano che sale: la Torre Velasca, il grattacielo Pirelli. E poi i quartieri del boom economico, della grande immigrazione dal Sud: Gallaratese, Comasina, Quarto Oggiaro, Gratosoglio, insomma il più importante intervento edilizio in quegli anni in Italia. La Milano del design e dei grandi architetti, da Achille Castiglioni a Gio Ponti, fino a Bruno Munari. E ancora i fermenti studenteschi, con la contestazione universitaria alla Cattolica, alla Statale e ancora i picchetti delle fabbriche e gli scioperi.

Ma anche il mondo della cultura, dell'arte e della musica. Ci sono i pittori come Lucio Fontana e Piero Manzoni. Ci sono i grandi del jazz: Billie Holiday, Chet Baker e Duke Ellington, tutti passano da Milano. Poi la vita feconda del cabaret e della canzone d'autore con Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Cochi e Renato. E la musica dei giovani, dal molleggiato Adriano Celentano ai fenomenali Beatles al Vigorelli nel 1965 e i Rolling Stone al Palalido nel 1967.

Mercoledì 6 Novembre 2019, 05:01

