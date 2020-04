Paola Pastorini

«Per il teatro è una tragedia. Questa convivenza col coronavirus sta creando nella mente della gente l'equivoco che ci siano delle sostituzioni con spettacoli trasmessi in video, per esempio. Mentre del teatro non c'è sostituzione». Andrée Ruth Shammah, regista, direttrice e anima del Franco Parenti. «Ecco perché è una tragedia. Il teatro è il teatro, non si può sostituire con qualcosa che sia supportato dalla tecnologia».

Detto questo, qualcosa per cercare di tenere saldi i fili e le vibrazioni fra attore e spettatore Shammah lo sta facendo con il suo canale youtube #CasaParenti. Oggi è on line l'intervista ad Andrée Ruth Shammah andata in onda nel 2018 su Rai 5 dedicata al rapporto con Giovanni Testori, lo scrittore che con Franco Parenti Fondò il Teatro Salone Pierlombardo. Giovedì tocca all'intervento video inedito Rispondere al Trauma di Massimo Recalcati nell'ambito dell'iniziativa Connessioni Digital Edition, organizzata da Fastweb in collaborazione con il Teatro Franco Parenti; infine Opera Panica - Cabaret tragico (nel 2017), uno spettacolo mai pubblicato on line (sabato 11 aprile) di Alejandro Jodorowsky.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Aprile 2020, 05:01

