Otto artisti per ricominciare. Dopo due anni di Covid torna a vivere l'esperienza culturale di Pirelli HangarBicocca che ieri ha presentato il suo programma di mostre per il biennio 2022-2023.

Obiettivo sempre l'arte gratuita e aperta a tutti, con 8 mostre monografiche «dallo sguardo inedito e sperimentale» per offrire «una radicale analisi del reale, portando alla luce questioni come ambiente e cambiamenti climatici, senso di appartenenza e comunità, resistenza politica e cura dell'altro da sé», ha spiegato il direttore artistico Vicente Todolì.

Prima artista, la coreana Anicka Yi dal 17 febbraio, con oltre venti lavori dal 2010 e l'opera Biologizing the Machine in cui usa dei batteri per colorare la terra. «C'è ancora più sintonia con la città - sottolinea Marco Tronchetti Provera, ceo di Pirelli - con nuovi spunti di riflessione, abbiamo dato una prova di eccellenza.

Nello Navate si alterneranno poi Steve McQueen (dal 31 marzo), noto come cineasta che usa lo schermo per scolpire lo spazio; Ann Veronica Janssens (dal 6 aprile 2023) le cui opere, realizzate con fumo e la nebbia, hanno l'obiettivo di disorientare i sensi; e James Lee Byars (da ottobre 2023), uno degli artisti più riconosciuti dagli anni Sessanta. Nello spazio dello Shed invece Dineo Seshee Bopape (dal 6 ottobre 2022); Gian Maria Tosatti (dal 23 febbraio) che lavora sui concetti di collettività e memoria realizzando grandi installazioni per interi edifici o aree urbane e ad HangarBicocca porta una retrospettiva.

Infine Thao Nguyen Phan (da settembre 2023) riflette sui cambiamenti ambientali e sociali con un linguaggio visivo onirico.



