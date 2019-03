Paola Pastorini

Orgogliosi di essere liberi libri. Apre oggi Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente, che alla sua quinta edizione cambia casa e si strasferisce alla Fabbrica del Vapore. Tema di questa edizione Ogni desiderio.

Come sempre grande scorpacciata di letture e autori, decine di appuntamenti in agenda (250 per la precisione).

Milano orfana di Tempo di Libri, arricchisce Book Pride di marchi editoriali che arrivano a 160 (prima erano un centinaio). Al debutto Adelphi, Hoepli, La Nave di Teseo. E torneranno marchi storici come Il Saggiatore, Iperborea, e i fedelissimi e/o, Sellerio e Minimum Fax. Direttore artistico Giorgio Vasta, direttore generale Isabella Ferretti (editore della 66thand2nd). «Ora possiamo dare il meglio di noi senza essere contro nessuno. Speriamo di affermarci a Milano come appuntamento importante nella prima parte dell'anno e ce la stiamo mettendo tutta», spiega Isabella Ferretti.

Tra gli ospiti anche il direttore editoriale del Salone di Torino Nicola Lagioia, che sarà con altri tre Premi Strega Paolo Cognetti, Paolo Giordano e Walter Siti all'incontro di domenica (ore 14). Ospite atteso l'americano Peter Cameron: l'autore Adephi domani è all'Arena. Oggi si parla di Gianni Brera nel suo centenario dalla nascita con Gianni Mura (ore 16); poi tocca dalla poetessa Patrizia Valduga (ore 17); Marco Belpoliti tratteggia la figura di Primo Levi (domani alle 11), mentre a seguire Dori Ghezzi racconterà il suo Fabrizio De Andrè a 20 anni dalla morte (ore 15). Sempre domani (ore 18) grande attesa per il nuovo giallo di Alessandro Robecchi I tempi nuovi (Sellerio).

Domenica tocca a Kader Abdolah con Uno scià alla corte d'Europa (Iperborea) (ore 12). E ancora ospiti come Massimo Cacciari, Chandra Livia Candiani, Gioele Dix, Giorgio Fontana, Fabio Geda, Giuseppe Genna, Marco Malvaldi, Alessandro Robecchi, Sandra Savaglio, Tiziano Scarpa, Chiara Valerio, Simona Vinci, Roberto Zanda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA