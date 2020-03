Paola Pastorini

Musica sacra, la suggestione del Duomo vuoto, la voce di Andrea Bocelli.

Un concerto di musica sacra senza pubblico nel Duomo ma che sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo. È il regalo di Andrea Bocelli che il giorno di Pasqua canterà dalla cattedrale in un momento difficile per Milano, per l'Italia e per tutto il mondo a causa dell'epidemia del Coronavirus.

Un concerto chiuso ma grazie allo streaming aperto a tutti e un modo per portare a tutti un messaggio di speranza anche se quel giorno nel Duomo non potrà esserci il pubblico ad assistere all'esibizione, come prevedono le norme per contenere il contagio. Ad annunciare l'evento è stato l'altor giorno il sindaco Giuseppe Sala, in un video postato sulle sue pagine social. «Ho chiamato Andrea Bocelli e l'ho invitato a venire a Milano, in Duomo il giorno di Pasqua, d'accordo con la chiesa milanese. - ha spiegato Sala -. Farà un concerto da solo, senza pubblico davanti, con musiche sacre che saranno trasmesse in streaming in tutto il mondo». I dettagli del concerto, il luogo all'interno del Duomo dove si svolgerà, e la scaletta dei brani sono ancora da definire. Il Comune ha contattato l'arciprete del Duomo monsignor Gianantonio Borgonovo per chiedere la disponibilità della cattedrale ad ospitare l'appuntamento dedicato alla musica sacra.

L'orario del concerto in streaming sarà probabilmente quello del tardo pomeriggio, in modo da prendere una vasta parte del pubblico che segue Bocelli non solo in Italia ma in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti dove è molto amato. Andrea Bocelli proprio ieri sera negli Stati Uniti è stato uno degli ospiti dell'Homefest (il festival restiamo a casa, si potrebbe tradurre) di James Corden in onda sulla Cbs. Tra gli altri ospiti erano annunciati artisti del calibro di Billie Eilish con il fratello Finneas Ò Connell, John Legend, Dua Lipa dall'Inghilterra, il nuovo fenomeno Bts dalla Corea del Sud, con incursioni di David Blaine, Will Ferrell e tantissimi altri, tutti nella sicurezza delle loro case.

