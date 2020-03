Paola Pastorini

Moda, boutique chic, cosmesi e ristorazione scelgono di prendersi una pausa.

Il Gruppo Armani ha deciso di chiudere temporaneamente negozi, ristoranti e hotel «per non esporre ad alcun rischio la salute di dipendenti e clienti».

Saracinesca abbassata anche per Camparino, il bar della Galleria, simbolo dell'aperitivo alla milanese. Stop almeno fino al 17 marzo per Pupi Solari, il negozio chic della buona borghesia di zona Magenta: «È la migliore decisione ispirata al buonsenso e al rispetto di clienti e collaboratori». Si fermano le 150 boutique di Luisa Spagnoli in tutta Italia così come fino al 3 aprile Kiko, 340 store di cosmesi in Italia, e Primadonna, griffe di calzature e accessori: per ora solo nelle città, poi si decide se nei centri commerciali. Stop per tutti gli store Alcott e Gutteridge in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte ed Emilia Romagna.

Anche nell'alta ristorazione c'è chi mette il freno. Andrea Berton si ferma, mentre per ora rimangono aperti, ovviamente solo a pranzo, locali come Cracco in Galleria, il Baretto di via Senato e Nobu. Da Giacomo, un altro dei ristoranti amati dalla Milano bene, chiude in via Sottocorno, la tabaccheria e il bistrot, mantenendo aperti solo la pasticceria, la rosticceria, Giacomo Arengario e Caffè, per concentrarsi sul delivery.

Confcommercio parla chiaro. «A Milano ad oggi - dice Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano - la situazione è che circa il 50% delle attività commerciali ha deciso di chiudere. Hanno deciso liberamente come è giusto che facciano».

E ci sono anche segnali di fiducia: oggi numero speciale di Vanity Fair #iosonoMilano distribuito gratuitamente ai lettori nelle edicole della città e di tutta la Lombardia. Perché staremo bene.

