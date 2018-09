Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola PastoriniMilano va di moda. La notte dello shopping, le sfilate con Armani in passerella a Linate, gli Oscar del fashion sostenibile alla Scala: è già fibrillazione fashion, con una città sempre più aperta agli eventi modaioli. D'altra parte l'assessora alla moda Cristina Tajani lo ribadisce: «Vogliamo che la Fashion Week sia un appuntamento diffuso e condiviso con i cittadini e tutti gli amanti della moda».La cavalcata si apre domani con la Notte bianca della moda (ribattezzata Vogue Night) che torna con la formula sfiziosa dei negozi aperti fino a sera tardi nel centro e nel Quadrilatero. Le boutique eleganti, i negozi, i grandi store uniti nella festa, dove l'ingresso libero per curiosare, anche senza acquisti. Tante le griffe che creano per l'occasione edizioni limitate il cui ricavato andrà quest'anno alla Scuola superiore di Arte applicata del Castello Sforzesco. E poi, la musica: alla terrazza Aperol si alternano Marianne Mirage, Annalisa e Jess Glynne.Ma è solo l'inizio. Da oggi infatti parte l'operazione Milano XL: sei installazioni a forma di cubo per raccontare l'eccellenza italiana in materia di gioielli, tessuti, occhiali, pelli, mentre da domenica si aprono le fiere Micam (calzature), e Mipel (pelletterie). E finalmente la Fashion Week, dal 19 al 24 settembre, dedicata alle sfilate donna primavera estate. Oltre a 165 collezioni tocca alla seconda edizione degli Oscar della moda verde alla Scala, che il 23 settembre davanti a un parterre di celebrity (una su tutte Cate Blanchett) saranno assegnati alle aziende e agli stilisti che si sono distinti nella moda etica. A contorno eventi come il Fashion film Festival, dal 20 al 25: 200 fashion film un debutto con l'anteprima del documentario «McQueen», dello stilista sulla vita di Alexander. Il grande evento è quello della sfilata di Emporio a Linate: 2300 persone in aeroporto e dopo la sfilata un concerto con una popstar. La moda decolla.