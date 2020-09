Paola Pastorini

Milano si inchina al cinema. Comincia oggi la terza edizione della Movie Week. Fino al 20 settembre l'evento, promosso dal Comune, ha anche l'obiettivo di rilanciare la filiera del cinema duramente colpita dall'emergenza Covid. Oggi all'arena AriAnteo di Triennale si proietta Le sorelle Macaluso, il film di Emma Dante in concorso a Venezia, ospite la regista. E poi, in chiusura, il Festival Mix Milano, cinema gay e lesbico, il Festival del Documentario e Fuoricinema. Il Cinemino propone una selezione da 90' dei migliori cortometraggi della scorsa edizione di Sedicicortofilm Festival. Alla Scuola di Cinema Luchino Visconti proiezioni e tanti appuntamenti interessanti, da parlare di cinema alla radio, a un faccia a faccia con John Strasberg, figlio del mitico Lee fondatore dell'Actor's Studio. Il Politecnico propone una rassegna su Alfred Hitchcock a 40 anni dalla morte e la Cattolica, per i 100 anni dalla nascita di Federico Fellini, e a sessant'anni dall'uscita di La dolce vita (1960), organizza una serata nei suoi chiostri.

Tutte le informazioni e il programma sul sito milanomovieweek.it.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA