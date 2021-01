Paola Pastorini

Milano ricorda. Anche con le limitazioni del Covid la città commemora il Giorno della memoria, quando nel 1945 furono liberati i prigionieri del campo di concentramento di Auschwitz. Tante le iniziative: Pietre d'inciampo, anche virtuali, incontri via web con intellettuali e testimoni della Shoah e il concerto-evento al Teatro della Scala per celebrare.

Oggi esposte bandiere a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici, mentre le iniziative del Comune sotto il palinsesto Milano è memoria sono online. Come quella con gli studenti delle scuole che si tiene via Facebook e a cui partecipa l'assessore all'Edilizia scolastica Paolo Limonta. Il sindaco Giuseppe Sala invece sarà presente in via Pellico di fronte all'ex Albergo Regina per deporre delle corone in ricordo delle vittime.

E poi la deposizione di 31 nuove Pietre d'inciampo, ovvero i sampietrini in ottone che servono a ricordare i perseguitati dal nazismo, deportati e uccisi nei campi di concentramento, posizionate sui marciapiedi, davanti alle case dove abitavano. Le Pietre di inciampo hanno una novità importante: sono infatti anche virtuali, rilanciate da artisti, personalità della cultura, dello sport e della politica. Le storie dei 121 milanesi vittime del nazifascismo vengono condivise sui canali Instagram da personaggi come Mahmood, I Ministri, Elisa, la squadra del Milan, e poi l'architetto Stefano Boeri, il sindaco Beppe Sala, che potranno farle conoscere ai propri follower.

Il progetto Instagram History è stato realizzato dal Comitato milanese Pietre di inciampo, insieme al Comune, con l'agenzia Imille e Ctrl Magazine. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con gli studenti di quattro istituti superiori, il Carlo Porta, Galdus, G. Marconi e A. Manzoni, che hanno riprodotto digitalmente i sampietrini di ottone per creare quello che sarà un inciampo digitale. Le Pietre di inciampo sono visibili su Instagram alla voce Milanopietredinciampo.

