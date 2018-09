Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Pastorini«Milano capofila delle Olimpiadi».«Milano a braccetto con Torino e Cortina».Sui Giochi invernali del 2026 sono ormai queste le due correnti di pensiero (e di operatività). Da un lato la posizione del sindaco Giuseppe Sala con la sua maggioranza, dall'altro il Governo e dal presidente del Coni Giovanni Malagò. Sala è convinto della necessità di una Milano capofila sulle altre due città candidate, rifiutando l'ipotesi di un'abbinata a tre. In questo è appoggiato dalla maggioranza ma Lega e % Stelle storcono il naso. Al contrario di quanto ha deciso alla fine di luglio il Coni (con il governo), ovvero la candidatura unitaria di Milano, Torino, Cortina.Ieri è arrivata la risposta del presidente Malagò al primo cittadino: «Se c'è una squadra in cui tutti remano nella stessa direzione per me siamo imbattibili, altrimenti sono problemi». E aggiunge: «Non sono ipocrita so quello che dice e che pensa il sindaco Sala. Ma è evidente che se c'è una squadra in cui tutti vanno nella stessa direzione per me siamo imbattibili, altrimenti no».Il sindaco precisa via Fb: «Se qualcuno vuole buttarsi addosso la croce di chi affossa la corsa olimpica non ci sto. Lavoro solo per tutelare gli interessi di Milano e dei milanesi, non prendo ordini da nessun partito».Intanto, già l'11 settembre a Roma si terrà una giornata con i sindaci e i responsabili delle amministrazioni locali. Ogni città candidata avrà la possibilità di interloquire singolarmente con il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, e con il presidente del Coni, poi si terrà una riunione congiunta.riproduzione riservata ®