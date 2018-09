Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola PastoriniMargherita Sarfatti era storica d'arte, giornalista, scrittrice, critica d'arte (1880-1961). A Milano il suo salotto era frequentato da scrittori e artisti, poi diventati gruppo Novecento: da Sironi a Funi, da Daudreville a Bucci. Una mostra al Museo del 900 la racconta, anche nelle sue vicende private, dal rapporto con Mussolini alla fuga in Sud America per le sue orgini ebraiche, dal 1938 al 1948.Novanta opere tra dipinti e sculture, realizzate da 40 artisti, come Boccioni Carrà, Casorati, de Chirico, Marini, Medardo Rosso, Sironi e Wildt, definiscono il contesto culturale milanese negli anni Dieci e Venti del XX secolo, e raccontano il ruolo di Sarfatti, giunta in città nel 1902. E poi, in 11 sezioni, fotografie, lettere, inviti ai vernissage e libri d'epoca, ma anche abiti, vetri e arredi, illustrano lo spessore intellettuale di Sarfatti, la sua visione culturale e l'impegno come critica d'arte. La mostra è a cura di Anna Maria Montaldo e Danka Giacon con la collaborazione di Antonello Negri.riproduzione riservata ®