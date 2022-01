Paola Pastorini

Mancano quattro giorni a Natale. È notte, la donna sta rientrando a casa sua dopo una serata con un'amica. Parcheggia nel garage, cammina verso l'ascensore per risalire nel suo appartamento, dove il marito la attende. E inizia l'incubo. Un uomo la assale di spalle, la trascina nell'ascensore, la stupra e la rapina di 35 euro e cellulare. Poi fugge.

Così una donna di 46 anni il 21 dicembre è stata violentata a pochi metri da casa, a Segrate. L'uomo la lascia sotto shock. Ma lei riesce a tornare in casa e a chiamare i carabinieri per denunciare lo stupro. E ieri l'uomo è stato raggiunto dal fermo firmato dai pm milanesi Letizia Mannella e Rosaria Stagnaro. Si tratta di Sara Hamza, cittadino libico, 33 anni, anche se era noto alle forze dell'ordine con l'alias di un marocchino di 28 anni, senza dimora e già noto alle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di San Donato Milanese quella sera ha aggredito la donna sorprendendola al secondo piano interrato del suo garage in un condominio. La vittima, dopo aver ricevuto uno schiaffo alla tempia, è stata minacciata di morte e violentata all'interno dell'ascensore: «Stai zitta o ti ammazzo», le ha detto. «Io lo implorato di non farmi male, ero pietrificata dalla paura e pensavo di morire». Hamza non si è fermato. La donna dopo lo stupro è rientrata a casa, ha raccontato tutto al marito e assieme hanno chiamato i carabinieri. La sua denuncia lucida, con dettagli nitidi, fin dal primo momento ha fornito elementi utilissimi per l'individuazione. Lo straniero è stato descritto come un uomo alto 1.75, di origine nordafricana, con cappuccio e mascherina chirurgica.

La vittima ha detto anche che, poco prima di lasciarla, l'aggressore le ha rivelato di dover andare dalla fidanzata. Gli approfondimenti dei carabinieri hanno permesso di ricostruire la serata dell'uomo, grazie ai video delle telecamere. L'uomo è andato alla stazione di Pioltello, poi a quella di Segrate fino al garage del condominio (alle 23.57) da dove è fuggito alle 00.16. Fondamentale per l'individuazione una impronta sull'ascensore e l'abbigliamento descritto dalla donna: felpa con cappuccio, piumino smanicato, berretto da baseball e orologio dorato.



