Lui era in campo a difendere i colori nerazzurri, loro erano in casa sua, a svaligiargliela. Un furto è stato messo a segno l'altra sera a segno in casa del centrocampista dell'Inter Stefano Sensi. Approfittando dell'assenza del giocatore, impegnato in Inter-Torino (partita vinta uno a zero per i nerazzurri), i ladri sono entrati da una porta finestra della sua casa, in zona Gae Aulenti, nel pieno della nuova Milano dei grattacieli. Amara sorpresa al rientro dopo la vittoria. Il bilancio del bottino è stato pesante: 200mila euro il valore dei beni sottratti. Mancano all'appello gioielli, orologi e borse di marca della moglie del calciatore, l'influencer Giulia Amodio. Tra la refurtiva anche un prezioso orologio Patek Philippe per un valore di alcune decine di migliaia di euro. Il calciatore ha sporto denuncia, una volta tornato dallo stadio, agli agenti della Questura. Comunque svaligiare la casa dei calciatori parte sia diventato lo sport preferito dei ladri. Solo a dicembre raffica di colpi: al portiere del Genoa Salvatore Sirigu e al centrocampista Albin Ekdal della Sampdoria il 17 dicembre e 20 dicembre mentre erano impegnati contro la Lazio e contro la Roma svaligiate le case genovesi. E il 10 dicembre idem all'atalantino Luis Muriel: colpo da 300 mila euro a Bergamo mentre giocava contro il Villareal.



